Ключевые моменты:

Море в Одессе 25 сентября будет теплым +19-20°С, повышен уровень опасности;

День будет сухим и прохладным +17-19°С, порывы ветра 12–17 м/с.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 25 сентября, температура морской воды в Одессе останется на уровне 19–20°С. Такая вода считается прохладной для купания, но вполне приемлемой для закаленных людей.

День сегодня обещают прохладный с температурой воздуха 17-19°С, без осадков. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. Вдоль побережья Одесской области ожидается северный ветер 12–17 м/с, сильное волнение моря и местами опасное понижение уровня воды у побережья и в лиманах.

Фото — Ольга Блажнова