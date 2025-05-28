Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Происшествие случилось сегодня на улице Варненской Хаджибейского района города.

Во время дежурства инспекторы получили вызов о помощи. Прибыв на место, они обнаружили 8-летнего мальчика на крыше балкона третьего этажа. По словам ребенка, он уронил с четвертого этажа мобильный телефон и попытался достать его самостоятельно, но обратно подняться не смог.

К спасательной операции присоединились работники ГСЧС, которых сразу же вызвали патрульные. При помощи пожарной лестницы и благодаря слаженным действиям спасателей и правоохранителей мальчика благополучно сняли с опасного места.

К счастью, добавили патрульные, все обошлось без травм. Ребенка передали матери, а об инциденте проинформировали работников ювенальной превенции.

Как сообщалось ранее, 18 мая, в Одессе мужчина выпал из окна многоэтажки и упал на крышу подъезда. Чтобы снять его оттуда, понадобилась помощь спасателей. Тогда все тоже закончилось благополучно.

А в феврале одесские полицейские достали из лифта ребенка и пожилую женщину.