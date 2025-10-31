Ключевые моменты:

С конца октября зафиксированы новые случаи отравлений в нескольких районах области: Одесском, Белгород-Днестровском и Березовском.

В больницы попали дети от 4 до 14 лет и взрослые, которые ели собранные самостоятельно или домашние грибы.

Медики напоминают: нельзя быть уверенным в безопасности даже съедобных грибов.

В Одесской области участились случаи отравления грибами

Центр экстренной медицинской помощи Одесской области сообщает о росте вызовов, связанных с подозрением на отравление грибами. Только за последние дни зафиксировано несколько новых случаев:

29 октября, Одесский район — госпитализация человека с подозрением на отравление.

29 октября, село Нейково — экстренный вызов скорой из-за резкого ухудшения самочувствия после грибов.

28 октября, Белгород-Днестровский район — 25-летняя женщина госпитализирована с рвотой и тошнотой после употребления домашних грибов.

27 октября, Березовский район, Антонюки — 14-летняя девочка госпитализирована с признаками отравления.

27 октября, Березовский район, Исаево — два ребенка, 4 и 5 лет, получили отравление грибами и были доставлены в больницу.

Медики отмечают, что такие случаи происходят даже среди опытных грибников, которые уверены в своих знаниях.

Ранее в Одесской области зафиксировали случай ботулизма из-за вяленой рыбы.

Что нужно знать о грибных отравлениях

Даже условно съедобные грибы могут вызвать сильное отравление, если их неправильно приготовить или собрать рядом с дорогами и промышленными объектами. Особенно опасны пластинчатые грибы и те, которые имеют ядовитых двойников.

Среди симптомов отравления грибами, саммые распространенные — тошнота, рвота, понос, боль в животе, слабость, головокружение, а также повышение температуры.

Пожелтение кожи, потемнение мочи — это уже признак поражения печени.

Что делать при подозрении на отравление

Сразу звоните 103 — вызывайте скорую помощь.

Не занимайтесь самолечением и не пытайтесь вызвать рвоту у детей или людей без сознания.

Сохраните остатки грибов или блюда — это поможет врачам определить токсин.

Медики призывают: лучше вообще отказаться от дикорастущих грибов, чем рисковать здоровьем и жизнью. Не доверяйте народным методам проверки «съедобности». Каждый грибной сезон — это сезон повышенной опасности!