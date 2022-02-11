Новости Одессы и Одесской области

Опасные улицы, уникальный «гриб» и шанс на жизнь: главные новости Одессы за 10 февраля

Опасные улицы, уникальный «гриб» и шанс на жизнь: главные новости Одессы за 10 февраля

В четверг, 10 февраля 2022 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Российская Федерация перекроет большие районы Черного и Азовского морей ради учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами. Закрытая зона вплотную приближена к морской границе Украины, а это чуть более 20 километров от побережья.

Между тем, одесский спецназ проходит экстремальный тренинг на выживание в горах.

В «Теплоснабжении города Одессы» сообщили, что горсовет выделил деньги на тепловые счетчики. Но пока их не установят, платить за теплоснабжение одесситам придется по высоким тарифам.

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Одесской области в 2022 году.

А в полиции обнародовали представили список из 13 самых опасных одесских перекрестков и участков улиц в плане вероятности дорожно-транспортных происшествий.

При этом Одесса поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге городов мира с самыми загруженными дорогами.

В то же время на улице Черняховского в Одессе устанавливают дополнительные ограничители, препятствующие водителям заезжать на тротуары.

К тому же, ввели новую схему организации дорожного движения на пересечении улицы Бреуса и Люстдорфской дороги. Правда, полноценно оценить данное нововведение водители смогут еще не скоро…

А еще мы узнали, как поживает 111-летняя уникальная остановка-гриб на улице Чернышевского.

И о хорошем: в Одессе всего за один день удалось собрать денежную помощь для двухмесячного Эрика. Малышу поставили страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия. Родителям не хватило 280 тыс. грн для покупки неинвазивного аппарата искусственной вентиляции легких, а он Эрику жизненно необходим…Но сейчас у ребенка появился шанс на жизнь.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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