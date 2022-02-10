В Одессе не будет перерасчета «безумных» тарифов на отопление: что же делать?

В «Теплоснабжении города Одессы» (ТГО) сообщили, что горсовет выделил деньги на тепловые счетчики. Но пока их не установят, платить одесситам придется по высоким тарифам. В ТГО советуют оформлять субсидии и добиваться компенсации в городском департаменте соцзащиты.

Все дома в Одессе оснастят счетчиками тепла

Одесский городской совет выделил КП «Теплоснабжение города Одесса» 43,5 млн. гривен на оснащение счетчиками примерно 1 000 зданий города.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Это позволит оснастить необходимым оборудованием 100% домов, жители которых вынуждены платить за тепло по повышенным тарифам.

При этом директор ТГО Анна Позднякова потвердила корреспонденту «Суспільного. Одеса», что выделенных средств хватит на полное решение проблемы непомерно высоких тарифов для населения.

Пересчета платежей не будет

Относительно перерасчета уже начисленных платежек, директор отметила, что такие действия не предусмотрены украинским законодательством.

Что я могу посоветовать потребителям? Воспользоваться правом и оформить субсидии, если есть соответствующее право. Во-вторых, в городе действует городская целевая программа и распорядителем средств является департамент соцзащиты. Вы можете туда обратиться и по окончании отопительного периода единовременно получить компенсацию на оплату жилищно- коммунальных услуг в размере 10 тыс. грн,

– добавила Анна Позднякова.

Отметим, что во время сессии Одесского горсовета 9 февраля депутат Богдан Гинганов предлагал обратиться в правительство Украины с просьбой компенсировать одесситам, живущим в домах без счетчиков тепла, разницу между старыми и новыми тарифами. Но его коллеги такое предложение не поддержали.

По данным КП «Теплоснабжение города Одесса», счетчики будут закуплены через систему Prozorro. На предприятии уже приступили к подготовке технической документации.

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