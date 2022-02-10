В Одессе ввели новую схему дорожного движения на Бреуса – что изменится для водителей? (фото)

В Одессе введена новая схема организации дорожного движения на пересечении улицы Бреуса и Люстдорфской дороги. Об этом сообщает КУ «Строительно-монтажное эксплуатационное предприятие» (СМЭП).

Согласно новой схеме, на улице Бреуса добавили дополнительную полосу. Так, теперь из левого ряда можно поворачивать на Люстдорфскую дорогу только в направлении центра, а с правого – ехать в любую из трех сторон.

Полноценно оценить данное нововведение водители смогут тогда, когда завершатся работы по прокладке кабельной линии от подстанции «Чумка», отмечают в СМЭП.

На месте уже установили соответствующие дорожные знаки:

Напомним, ранее в Одессе ввели новую схему движения возле Алексеевской площади на Молдаванке.

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Фото и схема с Facebook-страницы КУ «СМЭП»

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