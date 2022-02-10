Какие дороги отремонтируют в Одесской области в 2022 году

Всего в планах областных властей отремонтировать более 1200 км дорог. На 240 километров из них документация уже готова и заключены договора с исполнителями. Еще для 1000 километров разрабатывается проектная документация.
Об этом 8 февраля на аппаратном совещании Одесской облгосадминистрации рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко.
С начала года имеем финансирование в размере 1,9 млрд грн. Уже заключено 46 договоров на выполнение ремонтно-строительных работ, а это 240 км дорог государственного значения. Разрабатывается 99 проектов на общую протяженность 1064 км. Особое внимание уделяем сохранению дорог – устраиваем WIM площадки взвешивания в движении на основных магистралях
— подчеркнул Дмитрий Рыбалко во время своего доклада.
Важнейшие проекты 2022 года по ремонту дорог в Одесской области
Важнейшие проекты 2022 года:
- Начало развития международной дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;
- Начало реализации проекта – капитальный ремонт 19 участков автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса с учетом транспортных развязок, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития;
- завершение основных работ по строительству моста через Сухой Лиман;
- завершение ремонтных работ на автомобильной дороге Р-33;
- завершение основных строительных работ на дороге в Одесский морской торговый порт;
- Воплощение проекта Большой и Малый велокола на дорогах Одесщины.
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