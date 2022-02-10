Какие дороги отремонтируют в Одесской области в 2022 году

ДТП на поселке Котовского: пьяный водитель не заметил маршрутки Вечером 9 февраля 2022 года на улице Заболотного водитель Toyota, будучи навеселе, не увидел в темноте стоящей перед ним маршрутки и буквально заехал под автобус. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 10 февраля в Одесской области: волна Омикрона накрывает все больше Волна коронавируса, вызванная штаммом этой болезни Омикрон, каждый день увеличивает число больных ковидом украинцев на десятки тысяч в день. А вот выздоравливают пока в разы меньше. Если в Украине на трех заболевших приходится один выздоровевший, то в Одесской области это соотношение намного хуже: на 10 заболевших один выздоровевший. ПОДРОБНЕЕ