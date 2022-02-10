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Шанс на жизнь: одесситы за день собрали деньги на аппарат для малыша со страшным диагнозом

Шанс на жизнь: одесситы за день собрали деньги на аппарат для малыша со страшным диагнозом

В Одессе всего за один день удалось собрать денежную помощь для двухмесячного Эрика. Малышу поставили страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия (СМА) первого, самого сложного, типа.

Рецепты

Об этом рассказал в Faceboook волонтер и отец ребенка с таким же диагнозом Виталий Свичинский.

Сбор денег объявила волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова. По ее словам, родителям Эрика удалось собрать около 400 тыс. грн на первый флакон препарата «Рисдиплам», необходимого для поддержания малыша. Но им не хватило 280 тыс. грн для покупки неинвазивного аппарата искусственной вентиляции легких (НИВЛ), а он жизненно необходим детям с СМА на первых этапах их жизни.

И неравнодушные одесситы собрали необходимую помощь буквально за один день, и у Эрика появился шанс на жизнь.

Между тем, у Эрика выявили ковид. Его сразу же госпитализирован в детскую городскую больницу. Сейчас состояние малыша медики оценивают как стабильное.

«Но и хорошие новости есть – Эрика периодически подключают к НИВЛ, и его состояние всего за одну ночь улучшилось в разы. Вены на ножках исчезли – благодаря аппарату кислородом снабжается весь организм»,

– написала Екатерина Ножевникова.

Как рассказывала «Одесская жизнь», многим одесситам ушедший 2021 год запомнился неравнодушием земляков и всей Украины к глобальным проблемам пятимесячного Димы Свичинского, который родился с генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией.

Крупную сумму денег на «укол жизни» для маленького Димы собирали активисты, волонтеры и просто неравнодушные люди всеми возможными способами не только в Одессе, но и по всей Украине и за ее пределами.

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Фото БФ «Корпорация монстров»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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