Уникальная остановка-гриб: как поживает старейший представитель одесской трамвайной архитектуры?

На улице Чернышевского, где, кажется, время однажды решило остановиться, неподалеку от железнодорожного переезда «Одесса-малая», имеется историческая уникальность – остановка-«бельгийка», именуемая благодаря своей форме «грибом».

Уникальная, единственно сохранившаяся в Одессе остановка-гриб

Она уникальна по многим причинам. И, прежде всего, потому, что еще «жива». Хотя стоит к ней подойти чуть ближе – и кажется, что вот-вот рухнет этот яркий представитель одесской трамвайной архитектуры прошлого.

Ну да, еще одна «бельгийка» (творение Бельгийского акционерного общества), о судьбе которых в Одессе время от времени возникают общественные беспокойства на тему «сохраним наследие». Удастся ли сохранить наследие? Тем паче, такую вот «уличную мебель», которую на сегодняшний день уже и разглядеть трудно на фоне целой плеяды развалов в этом месте улицы Чернышевского.

Старушка-остановка из далекого прошлого пока еще стоит на своем месте. Каким чудом держится, даже понять трудно. Выглядит ужасно. Зато уникальна.

Одесское творение А.Минкуса в стиле позднего модерна

Как рассказывает в книге «Трамвайные истории Одессы» одесский краевед, геолог и педагог Дмитрий Жданов, этот «остановочный павильон сооружен архитектором А.Минкусом в 1911 году, представляет из себя капитальное строение из бетона. Архитектурный стиль – поздний модерн».

Дмитрий добавляет (кстати еще раз об уникальности), что это «единственный сохранившийся в Одесе остановочный павильон данного типа, такие устанавливались на промежуточных станциях трамвая».

Кстати, подобная трамвайная остановка (такой же «гриб») находилась совсем рядом с Оперным театром, когда там еще ходил трамвай. Трамваи давно не следуют ни у Оперного театра, ни по улице Чернышевского.

Остановку у Оперного давно убрали с глаз долой (как и другие подобные им). А эта, на Чернышевского, единственная из выживших в Одессе, все еще стоит, несмотря на почтенный 111-летний возраст и полное отсутствие хоть какой-то заботы о ней. Стоит себе, продолжает разрушаться; и все меньше и меньше внешне оправдывает звание «остановочного павильона».

Собственно, она вообще ни на что не походит, ну разве что на некое строение, которому давно пора «грохнуть», а оно все еще держится каким-то непонятным образом.

Судьба одесской остановки-гриба туманна

А ведь все могло быть иначе. В июне 2019 года шла речь о том, что бельгийские остановки, которые еще остались в Одессе, собираются реставрировать.

Что же касается этой единственной в своем роде, сохранившейся на улице Чернышевского, то авторы реставрационной концепции предлагали даже перенести единственную оставшуюся в городе «остановку-грибок» на Алексеевскую площадь…

Не сбылось… В сентябре 2021 года стало известно, что реставрация одесских «бельгиек» уже не стоит на повестке дня.

Вот и «наслаждаемся» видом того, что еще сохранилось от этой «единственной в своем роде» остановки из далекого прошлого. Дырявая кровля, еле живые опоры, какие-то жалкие следы бывших сидений. Собственно, и от всего павильона остались те самые жалкие следы: проводить здесь фотофиксацию даже как-то больно. Смотрите на фото – полюбуйтесь состоянием этого позднего модерна. Скоро и этого не останется…

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Фото автора, фото остановки-гриба у Оперного театра – odessatrolley.com

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