Одесса попала в ТОП-10 городов мира с самыми большими пробками на дорогах

Одесса поднялась на 6-е место в рейтинге городов мира с самыми загруженными дорогами.

Этот рейтинг составляет онлайн-сервис TomTom, отслеживающий дорожный трафик.

Показательно, что в 2021 году Одесса занимала в данном рейтинге 11-е место.

В этом году в тройку лидеров по дорожным пробкам вошли Стамбул, Москва и Киев.

Из украинских городов в рейтинг также попали Харьков (12-е место) и Днепр (25-е место).

Сервис TomTom мониторит ситуацию с трафиком в 404 городах, расположенных в 58 странах мира.

Фото рейтинга – скриншот с сайта tomtom.com

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