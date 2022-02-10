Одесса попала в ТОП-10 городов мира с самыми большими пробками на дорогах

Одесса поднялась на 6-е место в рейтинге городов мира с самыми загруженными дорогами.
Этот рейтинг составляет онлайн-сервис TomTom, отслеживающий дорожный трафик.
Показательно, что в 2021 году Одесса занимала в данном рейтинге 11-е место.
В этом году в тройку лидеров по дорожным пробкам вошли Стамбул, Москва и Киев.
Из украинских городов в рейтинг также попали Харьков (12-е место) и Днепр (25-е место).
Сервис TomTom мониторит ситуацию с трафиком в 404 городах, расположенных в 58 странах мира.
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Фото рейтинга – скриншот с сайта tomtom.com
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