Россия задумала морские учения в 20 километрах от Одессы: готовят блокаду с моря?

Российская Федерация перекроет большие районы Черного и Азовского морей ради учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами. Закрытая зона вплотную приближена к морской границе Украины, а это чуть более 20 километров от побережья.

Россия готовит морскую блокаду Украины?

Руководитель Института стратегических черноморских исследований и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко написал у себя в facebook, что предстоящие учения очень напоминают «репетицию» блокады Украины со стороны моря.

Эти учения пройдут в непосредственной близости от морских границ Украины с 13 по 19 февраля 2022 года и будут включать в себя боевые стрельбы.

При этом никаких коридоров для прохода торговых судов в закрытом районе не предусмотрено, чего не было за последние 8 лет.

Андрей Клименко опубликовал карту, на которой видно, что Черное море собираются перекрыть вплоть до границы территориального моря Украины.

Также перекроют и Азовское море от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

— Это нужно остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове «блокада» первыми будут менять свои планы судовладельцы… Надо объединить все усилия. Сейчас, — добавил Клименко.

РФ ведет разведку с моря и перебрасывает в Черное море 6 больших десантных кораблей

В Ассоциации реинтеграции Крыма сообщили, что недалеко от побережья материковой Украины продолжает активную разведывательную деятельность российский средний разведывательный корабль «Иван Хурс».

Также в ассоциации сообщают, что подтверждается и прибытие в Черное море из сирийского порта Тартус шести российских больших десантных кораблей (БДК), не входящих в состав Черноморского флота РФ. Три ух них уже прошли пролив Босфор и направляются в Крым.

Фото из Facebook Андрея Клименко (карта), Ассоциации реинтеграции Крыма (судно «Иван Хурс») и Википедии (БДК)

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