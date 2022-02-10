В полиции назвали 13 самых аварийных перекрестков и улиц Одессы

Правоохранители представили список из 13 самых опасных, в плане вероятности дорожно-транспортных происшествий, одесских перекрестков и участков улиц.
Информацию предоставил отдел коммуникаций с общественностью Национальной полиции Украины в Одесской области.
По данным полицейской статистики аварии чаще всего происходят в таких местах Одессы:
- перекресток проспекта Небесной Сотни, улицы Инглези и улицы Космонавта Комарова;
- проспект Небесной Сотни, 2;
- перекресток улицы Академика Филатова, площади Толбухина и Люстдорфской дороги;
- перекресток улиц Генерала Петрова и Варненской;
- площадь Бориса Деревянко, 1;
- Привокзальная площадь, 2;
- улица Водопроводная, 1-5;
- перекресток улиц Семена Палия и Академика Заболотного;
- перекресток улиц Николаевская дорога и Лиманная;
- перекресток проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного;
- угол улиц Разумовская-Мясоедовская;
- угол улиц Прохоровская-Мясоедовская;
- угол улиц Балковской и Бабеля;
- улица Балковская, 115.
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