Новости Одессы и Одесской области

В полиции назвали 13 самых аварийных перекрестков и улиц Одессы

В полиции назвали 13 самых аварийных перекрестков и улиц Одессы

Правоохранители представили список из 13 самых опасных, в плане вероятности дорожно-транспортных происшествий, одесских перекрестков и участков улиц.

Рецепты

Информацию предоставил отдел коммуникаций с общественностью Национальной полиции Украины в Одесской области.

По данным полицейской статистики аварии чаще всего происходят в таких местах Одессы:

  • перекресток проспекта Небесной Сотни, улицы Инглези и улицы Космонавта Комарова;
  • проспект Небесной Сотни, 2;
  • перекресток улицы Академика Филатова, площади Толбухина и Люстдорфской дороги;
  • перекресток улиц Генерала Петрова и Варненской;
  • площадь Бориса Деревянко, 1;
  • Привокзальная площадь, 2;
  • улица Водопроводная, 1-5;
  • перекресток улиц Семена Палия и Академика Заболотного;
  • перекресток улиц Николаевская дорога и Лиманная;
  • перекресток проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного;
  • угол улиц Разумовская-Мясоедовская;
  • угол улиц Прохоровская-Мясоедовская;
  • угол улиц Балковской и Бабеля;
  • улица Балковская, 115.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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