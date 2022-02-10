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Одесский спецназ проходит экстремальный тренинг на выживание (фото)

Одесский спецназ проходит экстремальный тренинг на выживание (фото)

Четвертый день подряд трое бойцов из батальона полиции особого назначения преодолевают хребты украинских гор, где учатся альпинизму, ориентироваться в пространстве при нулевой видимости, обходиться без воды и еды, разбивать в лютые морозы и метели лагеря и оказывать помощь пострадавшим.

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Об этом соощили в отделе комуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.

Школу выживания наши полицейские проходят вместе с пограничниками и коллегами из Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Маршрут альпинистов пролегает через вершины Поп Иван, Дземброня, Менчул, Бербенескул, Гутим-Томнатик, Ребра, Туркул, Пожижевска, Брескул и Говерла.

В команду правоохранителей и пограничников входят специалисты с многолетним опытом выживания в горах и новички. Среди тех, кто покоряет крутые склоны Карпат впервые, и двое наших бойцов.

Этот подъем для бойцов – не только испытание, которое пригодится при выполнении служебных заданий, но и незабываемые впечатления и движущей силы вдохновения.

11 февраля одесские экстремалы завершат восхождение. Каждому из них будет присвоено звание «Альпинист Украины».

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Фото отдела комуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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