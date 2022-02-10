Одесский спецназ проходит экстремальный тренинг на выживание (фото)

Четвертый день подряд трое бойцов из батальона полиции особого назначения преодолевают хребты украинских гор, где учатся альпинизму, ориентироваться в пространстве при нулевой видимости, обходиться без воды и еды, разбивать в лютые морозы и метели лагеря и оказывать помощь пострадавшим.

Об этом соощили в отделе комуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.

Школу выживания наши полицейские проходят вместе с пограничниками и коллегами из Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Маршрут альпинистов пролегает через вершины Поп Иван, Дземброня, Менчул, Бербенескул, Гутим-Томнатик, Ребра, Туркул, Пожижевска, Брескул и Говерла.

В команду правоохранителей и пограничников входят специалисты с многолетним опытом выживания в горах и новички. Среди тех, кто покоряет крутые склоны Карпат впервые, и двое наших бойцов.

Этот подъем для бойцов – не только испытание, которое пригодится при выполнении служебных заданий, но и незабываемые впечатления и движущей силы вдохновения.

11 февраля одесские экстремалы завершат восхождение. Каждому из них будет присвоено звание «Альпинист Украины».

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Фото отдела комуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.

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