На одном из Двух шаров одесского Ланжерона поселился кот Изюм (фото)

Очаровашка кот-сфинкс Изюм, он же – Изя Ланжерон, в прелестной тельняшке сладко посапывает под жарким одесским солнцем на набережной. И надо же куда забрался отдохнуть – на один из шаров одесского Ланжерона!

Вы, вероятно, догадались: речь идет о нашей Кошачьей тропе. Автор этого проекта и создатель большинства ее героев одесский скульптор Татьяна Штыкало сегодня представила свое очередное хвостатое творение.

Сначала у отеля «Дача ЛанжеронЪ» на набережной над одноименным пляжем появились знаменитые Два шара, точнее – Два шара-2. А уже потом один из них облюбовала скульптура кота Изюма в тельняшке.

Это уже шестнадцатое кошачье творение Татьяны Штыкало, которое появилось на нашей Кошачьей тропе. Если считать не по «поголовью», а по количеству арт-объектов Татьяны, то получается, мы получили четырнадцатый. Почему так? Напомним, неподалеку от Музкомедии распевают на разные голоса сразу три кота, объединенные в один «хоровой» арт-объект.

Кстати, неподалеку, у Дельфинария, «проживает» хвостатый собрат Изюма – кот Чилик, тоже созданный Татьяной Штыкало.

Ну а пока мы тут все это рассказываем, состоялось торжественное открытие истинно одесского морского котика Изюма, который, кстати, имеет своего реального «прототипа», как, впрочем, и другие хвостатые творения Татьяны Штыкало.

Изюма сразу принялись гладить, многие подметили, что несмотря на то, что кот мирно посапывает, очень ощущается его своеобразный характер. Ну и хвост он поджал именно так, как поджимают его коты-сфинксы. И, кажется, он слегка улыбается во сне, потому как понимает: сотворен на радость людям.

Ну и главное: творение вызывает настоящее умиление, и очень хочется верить, что у Изюма благополучно сложится его скульптурная судьба. Посему напоминаем: создан он из полиэфирной смолы, а не бронзы, что, кстати, значится на табличке рядом с котиком.

Напомним, коты Татьяны Штыкало время от времени облачаются в разнообразные «одежды». К примеру, в апреле этого года они красовались в ярких веночках.

Фото автора