Одесские котоскульптуры: в путь по Кошачьей тропе (+карта)

8 августа — Международный день кошек, и самое время пройтись по одесскому котомаршруту и познакомиться или еще раз встретиться с нашими котоскульптурами.

Еще недавно одесские хвостатые котоскульптуры (настенные изображения мурлык — не в счет) можно было пересчитать по пальцам. Но однажды одесский скульптор Татьяна Штыкало предложила идею создать чисто одесскую «Кошачью тропу», и с тех пор мы можем похвастаться многими творениями одесских котов, «увековеченных» в самых разных местах Одессы. Кстати, Татьяна — автор большинства хвостатых «котэ» на этой удивительной тропе.

Кошачья тропа — не самое короткое путешествие, более того, по ней созданы даже специальные экскурсионные маршруты по поиску спрятавшегося где-то очередного хвостатика, который возникнет перед вами вдруг в самом неожиданном месте.

Еще до «официального» возникновения Кошачьей тропы на ней уже проживали кошки-котики, которых по возрасту можно назвать «почтенными». В Международный день кошек мы предлагаем совершить прогулку по Одессе и посмотреть на наших котов.

1 Металлический Кот-воришка на крыше дома на углу улиц Бунина и Пушкинской. Он очень доволен: только что стащил связку сосисок.

2 Кот — любимец тети Сони, который крутится у ее ног в рыбному корпусе у Привоза. Скульптор — Игорь Ивченко.

3 Еще три кота пристально и плотоядно присматриваются к голубям. Эта композиция украшает вход в аптеку на углу улиц Генерала Петрова и Ивана и Юрия Лип.

4 Композиция «Одесское время» в Горсаду тоже имеет в своем «семействе» котика. Скульптор — Михаил Рева.

5 Можно отыскать котоскульптуру и во дворике Литмузея. Хвостатик венчает композицию, посвященную героям «Зеленого фургона» А.Козачинского. Скульптор — Александр Токарев.

А теперь — о более «свежих» кототворениях:

6 На Военном спуске появились два сфинксоподобных котика скульптора Виктора Тиблевича. Потом одного из них украли, а второго недавно изувечили.

7 Кошка Базарина живет у входа в мясной корпус Нового рынка со стороны улицы Торговой. Скульптор — Татьяна Штыкало.

8 На набережной Ланжерона можно полюбоваться «фонарным» котом. Автор — Клим Степанов.

9 Еще один хвостатик появился на стене дома на Деволановском спуске. Скульптура называется «Кот в положении». Скульптор — Татьяна Штыкало.

10 Еще один кот — Морис, или Любимый кот Жванецкого — прописался на подоконнике Всемирного клуба одесситов. Скульптор — Татьяна Штыкало. Кота воровали. Таня его восстанавливала.

11 Кот Скиф с таинственной улыбкой проживает на одной из аллей парка Шевченко, недалеко от скейт-площадки. Скульптор — Клим Степанов.

12 Кошка Пушинка, она же — кошка-геймер «прописана» вместе со своим планшетом на скамейке по переулку Маяковского, 1. Скульптор — Татьяна Штыкало. Пушинку воровали, воровали и ее планшет. Татьяна Штыкало неутомимо восстанавливала скульптурную композицию.

13 Кот Вальтер внимательно смотрит на девушку со смартфоном на ул. Ланжероновской, 12. Автор этой композиции — Сергей Кудрявцев.

14 Стеклянный кот Витражик живет на камне в пруду парка Победы. Скульптор — Екатерина Шелыгина. Кота уничтожали дважды. Его восстановили в третий раз.

15 Умный кот (Кот ученый) изучает Древо знаний во дворе Политеха, а заодно является частью этой скульптурной композиции. Автор — Вадим Колесник.

16 Белый Кот Ученый вместе с книгами украшает вход в школу №81 на Фонтанской дороге, 26. Скульптор — Татьяна Штыкало.

17 Кот Чилик живет на фасаде здания Дельфинария. Скульптор — Татьяна Штыкало.

18 Кошка Софа с кулоном в виде Эйфелевой башни проживает на Екатерининской площади, 4. Скульптор — Татьяна Штыкало.

19 Офисный кот Рыжик («Кот офисный») заснул прямо на перилах здания на Большой Арнаутской, 39 (угол Серова). Скульптор — Татьяна Штыкало. Коту «добрые люди» однажды оторвали хвост. Вылечила красавца автор скульптуры.

20 Поющие, они же — орущие коты До, Ре, Мяу заняли свое место на ул. Леонтовича, 16а, угол Пантелеймовской — напротив театра Музкомедии. Скульптор — Татьяна Штыкало.

21 Замок Монстров (дача Анатра) на Французском бульваре охраняет Кот Сифон. Скульптор — Татьяна Штыкало.

22 На углу Польской и Греческой улиц уплетает кильки в томате Кот Васька. Скульптор — Татьяна Штыкало.

23 Читающие (и слушающие) коты расположились на Французском бульваре, 60. Скульптор — Сергей Кудрявцев. Увы, его кот Трушный-Татушный (на заглавном фото) на площади Веры Холодной был украден из клетки.

24 Кот стал частью скульптурной композиции во дворе дома на Успенской, 75. Он расположился у ног старого моряка и его внучки. Скульптор — Александр Коваленко.

25 Кот-джентльмен проживает у входа во двор дома № 17 по ул. Екатерининской. Скульптор — Татьяна Штыкало. Кот подвергся «вниманию» вандалов, но устоял. Татьяна Штыкало будет приводить его в порядок.

26 Котик встречает вместе с Рыбачкой Соней Костю-моряка во дворе «морского» дома на ул. Средней, 47.

27 Металлический Кот-астроном с телескопом изучает звезды на углу улиц Жуковского и Александровского проспекта. Скульптор — Кирилл Максименко.

28 Кот-флюгер (кстати, подсказка Татьяны Штыкало) проживает на балконе дома № 40 по ул. Преображенской.

29 Совсем недавно на набережной Ланжерона, у отеля «Дача ЛанжеронЪ» установили «Два шара»-2. Один из шаров «заселил» Кот Изюм в тельняшке и тут же сладко уснул. Автор скульптуры — Татьяна Штыкало.

30 Бывают у нас и совершенно «неожиданные» котоскульптуры. Еще четыре одесских кота (спасибо Татьяне Штыкало за подсказку!) обнаружены на звучащем памятнике «Голос Одессы» Виктора Тиблевича, установленному напротив памятника Утесову на Дерибасовской.

Подойдите к «Голосу Одессы» и присмотритесь внимательно. Среди разных одесских героев вы увидите и хвостатиков. Кстати, очень даже оригинальных…

Итак, что у нас получается с нашей «Кошачьей тропой»? Мы насчитали 30 арт-объектов. Если же считать по количеству в них пушистиков, то получается гораздо больше.

Их создают и облачают в зимние и летние одежды, их украшают веночками, ими любуются. Порой ломают-воруют-портят… Но благодаря нашим мастерам они оживают заново, создавая главное, в чем мы все нуждаемся — улыбку и позитив. В путь по Кошачьей тропе Одессы! Она, кстати, будет пополняться новыми героями.

Специально для одесситов и гостей города мы сделали карту всех котоскульптур Одессы.



Фото автора, фото «Читающих котов» — odessa.online

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