Ключевые моменты:
- 14 апреля – ремонт проезжей части и тротуаров в Одессе.
- Ключевые участки.
Вниманию водителей и пешеходов
14 апреля запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на следующих улицах:
- ул. Решата Аметова (тротуар на участке от просп. Шевченко в дом по адресу просп. Шевченко, 11;
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона);
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымска);
- перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа;
- ул. Святослава Рихтера (на участке от «ПриватБанка» до Ивановского путепровода);
- перекресток ул. Инглеге – просп. Небесной сотни – ул. Михаила Комарова
- ул. Семьи Глодан;
- ул. Левитана;
- Фонтанская дорога.
Напомним, в Одессе уже на этой неделе планируют запустить онлайн-навигацию общественного транспорта на основе GPS-отслеживания трамваев и троллейбусов. При этом в городе сохраняются ограничения по выпуску подвижного состава из-за энергоснабжения.
Спросить AI: