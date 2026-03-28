Ключевые моменты:

Ночная атака РФ на Одессу 28 марта: «шахед» полностью разрушил одно здание Одесского филиала Общественного.

Другие помещения повреждены: выбиты окна повсюду, разрушение стен, обломки стекла, включая Академию Общественного.

Команда работает: съемочная техника в безопасности, редакция продолжает обычный режим, несмотря на разрушение.

Что известно

По информации издания «Общественное», в одно из зданий произошло прямое попадание «шахеда» и теперь не подлежит восстановлению. В других офисных помещениях зафиксированы значительные разрушения стен, выбитые окна и обломки стекла на полах, включая повреждения Академии Общественного.

По словам представителя Общественного Одесса Назария Максимчука, абсолютно все рабочие кабинеты остались без остекления, а конструкции получили повреждения. Шеф-редактор Общественного Одесса и южного хаба отметила, что съемочная техника была в безопасных зонах, поэтому команда продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, из-за атаки РФ в Одессе подверглись роддому, жилые дома (два пятиэтажки, десятиэтажка, 12 частных домов), 10 автомобилей, три учебных заведения (включая два детсада), телецентр и объекты критической инфраструктуры.