Ключевые моменты:

Ночью и утром 28 июля в Одессе и области ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывы северо-западного ветра до 15–17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий объявлен I уровень опасности (жёлтый).

Из-за шторма в Чёрном море сохраняется высокая минная опасность — возможен дрейф морских мин к побережью.

Погода в Одессе

Ночью и утром 28 июля в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили I уровень опасности (жёлтый) из-за гроз и сильных порывов ветра.

По прогнозу, в ночные и утренние часы пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время непогоды северо-западный ветер усилится до 15–17 м/с.

Температура воздуха в Одессе ночью составит 19–21°С, днём воздух прогреется до 25–27°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21°С, а днём в большинстве районов области столбики термометров поднимутся до 25–30°С.

В городском совете призывают жителей и гостей Одессы быть особенно внимательными во время непогоды. Из-за шторма в Чёрном море возрастает минная опасность — существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфа и прибивания к побережью.

В случае обнаружения подозрительных предметов, похожих на морские мины, категорически запрещается прикасаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы по номеру 102.

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