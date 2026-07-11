Ключевые моменты:

Вечером 11 июля в Одессе и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки.

Жители Одессы и Черноморска слышали серию взрывов – предварительно, работала противовоздушная оборона.

Официальной информации о последствиях атаки, разрушениях и пострадавших пока нет.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал около 22:36. Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации в акватории Черного моря.

Позже мониторинговые каналы проинформировали о запусках российских управляемых авиационных ракет. Вскоре в Одессе и пригороде прогремели первые взрывы.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям. Позже появились сообщения о новых пусках ракет в направлении Одессы и Черноморска, после чего в регионе снова была слышна серия взрывов.

Предварительно, под угрозой могла находиться инфраструктура Черноморска.

Одесситов и жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

В 23:18 был дан отбой тревоги. Официальных данных о местах попаданий, повреждениях и возможных пострадавших на данный момент нет.

«Одесская жизнь» следит за развитием событий и будет обновлять информацию после появления официальных сообщений.

Напомним, утром 11 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. Позже Министерство развития громад и территорий уточнило, что удар пришелся по портовой инфраструктуре – были повреждены грузовики и иностранное торговое судно.

Также ночью и утром враг атаковал Черноморск и портовую инфраструктуру Одесской области. В результате одной из атак погиб человек, были повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты.