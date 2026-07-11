Ключевые моменты:

Под удар баллистики утром 11 июля попала портовая инфраструктура Одесской области.

Погибли двое водителей грузовиков, еще два человека получили ранения.

Повреждено торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, на борту произошел пожар.

Пожар ликвидировали, экипаж судна не пострадал.

Министерство развития громад и территорий Украины сообщило подробности последствий утреннего ракетного удара по Одесской области.

По данным ведомства, российские войска вновь атаковали портовую инфраструктуру региона и объекты гражданского судоходства.

В одном из портов взрывной волной были повреждены грузовые автомобили. В результате атаки погибли двое водителей, еще два человека получили ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар, который удалось оперативно потушить. Никто из членов экипажа не пострадал.

«Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские порты, суда и логистическую инфраструктуру, грубо нарушая нормы международного права и создавая угрозу безопасности мирового судоходства», – отмечается в сообщении.

Напомним, утром 11 июля российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой. Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадал объект инфраструктуры. По уточненным данным Одесской ОВА, погибли два человека, еще пять человек получили ранения.