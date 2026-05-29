Ключевые моменты:

Инфекционную больницу присоединят к городской больнице №11.

Власти обещают сохранить весь медицинский персонал и работу отделений.

После объединения больница сможет получать больше финансирования.

Что будет с инфекционной больницей в Одессе

В Одессе прошла встреча представителей городской военной администрации, департамента здравоохранения и коллектива городской клинической инфекционной больницы. Главной темой стало будущее медучреждения после решения о его присоединении к городской клинической больнице №11.

Такое решение депутаты Одесского горсовета приняли на сессии 29 апреля 2026 года.

По словам директора департамента здравоохранения Елены Колоденко, инфекционная больница остается важной частью системы безопасности города, поэтому власти хотят сохранить коллектив и обеспечить учреждению более стабильное финансирование.

Во время встречи сотрудникам больницы сообщили, что реорганизация не предусматривает увольнений. Врачи, медсестры и младший медицинский персонал продолжат работать в тех же корпусах и принимать пациентов.

В мэрии заявляют, что объединение с кластерной больницей поможет учреждению получить:

доступ к более высоким тарифам НСЗУ;

новые пакеты медицинских услуг;

дополнительные грантовые программы;

современные управленческие решения.

Также город обещает сохранить финансовую поддержку инфекционной больницы, поскольку она играет важную роль в предотвращении вспышек опасных заболеваний на юге Украины.

Как сейчас обновляют инфекционную больницу

Инфекционная больница остается одним из старейших медучреждений города, но последние годы ее активно модернизируют.

За это время на территории больницы построили несколько новых корпусов. Сейчас продолжается ремонт детского отделения, где планируют открыть современный инфекционный корпус для детей.

Кроме того, при поддержке международных партнеров идет реконструкция исторического Валиховского корпуса.

Напомним, в Одессе готовят масштабное переформатирование медицинской системы: часть больниц и поликлиник объединят, чтобы сократить расходы и устранить дублирование функций.