Когда понедельник особенно тяжелый, а за окном минус, спасает не только «Пункт незламності», но и чувство юмора. А чтобы пережить этот день легче, мы подготовили для вас краткий гид по выживанию – от тонкостей международной политики «на пальцах» до суровых реалий быта, когда даже домашние любимцы становятся частью энергосистемы.
«Пункт незламності», который мы заслужили:
Каким он был до того как стал мейнстримом:
Коротко о погоде:
И немного актуального:
Не благодарите!
А ваш антистресс-аккумулятор уже полностью заряжен?
Когда ДТЭК устроил аттракцион невиданной щедрости:
Универсальный мимический ответ на любой график отключений:
Ну что, подняли мы вам настроение хоть немного? Надеемся, что да, и теперь этот морозный понедельник кажется чуточку светлее (даже если по факту у вас сейчас «серая зона»).
И помните: никакие «минусы» на термометре не заморозят наш одесский оптимизм, а любые отключения – это лишний повод убедиться, что самые главные «Пункты незламності» находятся внутри нас самих.