Когда понедельник особенно тяжелый, а за окном минус, спасает не только «Пункт незламності», но и чувство юмора. А чтобы пережить этот день легче, мы подготовили для вас краткий гид по выживанию – от тонкостей международной политики «на пальцах» до суровых реалий быта, когда даже домашние любимцы становятся частью энергосистемы.

«Пункт незламності», который мы заслужили:

Каким он был до того как стал мейнстримом:

Коротко о погоде:

И немного актуального:

Не благодарите!

А ваш антистресс-аккумулятор уже полностью заряжен?

Когда ДТЭК устроил аттракцион невиданной щедрости:

Универсальный мимический ответ на любой график отключений:

Ну что, подняли мы вам настроение хоть немного? Надеемся, что да, и теперь этот морозный понедельник кажется чуточку светлее (даже если по факту у вас сейчас «серая зона»).

И помните: никакие «минусы» на термометре не заморозят наш одесский оптимизм, а любые отключения – это лишний повод убедиться, что самые главные «Пункты незламності» находятся внутри нас самих.