Буданов в Венесуэле

Недавнее решение президента о назначении новым главой Офиса главы государства Кирилла Буданова вызвало самый настоящий фурор в соцсетях и вдохновило украинцев на создание множества шуток и мемов. Мы подготовили подборку самых остроумных из них.

Ситуация на данный момент примерно такая:

Мем о назначении Буданова

Ну, настоящий… разведчик!

Буданов-разведчик

Ну наконец-то можно различить!

Буданов и его выражение лица

Он все знал:

Он все знал: мемы про Буданова

А еще у него есть любимое хобби:

Хобби Буданова

Наверняка и в Венесуэле без нашего Буданова не обошлось…

Буданов в Венесуэле

А еще есть предположение, что на новой должности Буданов покажет Пригожина, убьет Кадырова и воскресит Бандеру:

Буданов на новой должности

А как начался ваш 2026-й?

Начало года

Отдельно можно выделить мемы про то, что ГУР фактически обмануло Кремль и Россию, заставив их не только поверить в постановку о гибели командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, но и заплатить за его убийство 500 тысяч долларов, которые в итоге получило ГУР.

Так вот в чем причина!..

Причина назначения Буданова

Буданов и ручка

