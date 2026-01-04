Недавнее решение президента о назначении новым главой Офиса главы государства Кирилла Буданова вызвало самый настоящий фурор в соцсетях и вдохновило украинцев на создание множества шуток и мемов. Мы подготовили подборку самых остроумных из них.
Ситуация на данный момент примерно такая:
Ну, настоящий… разведчик!
Ну наконец-то можно различить!
Он все знал:
А еще у него есть любимое хобби:
Наверняка и в Венесуэле без нашего Буданова не обошлось…
А еще есть предположение, что на новой должности Буданов покажет Пригожина, убьет Кадырова и воскресит Бандеру:
А как начался ваш 2026-й?
Отдельно можно выделить мемы про то, что ГУР фактически обмануло Кремль и Россию, заставив их не только поверить в постановку о гибели командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, но и заплатить за его убийство 500 тысяч долларов, которые в итоге получило ГУР.
Так вот в чем причина!..
