Прогноз погоды в Одессе на 20 ноября

Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.

Ветер восточный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 ноября

Облачно. Ночью умеренный дождь, на севере осадки. Днем небольшой дождь.

Ветер восточный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С, на севере до 7°С тепла.

На автодорогах области днем местами дымка, видимость 1-2 км.

