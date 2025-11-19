Прогноз погоды в Одессе на 20 ноября
Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.
Ветер восточный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 ноября
Облачно. Ночью умеренный дождь, на севере осадки. Днем небольшой дождь.
Ветер восточный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С, на севере до 7°С тепла.
На автодорогах области днем местами дымка, видимость 1-2 км.
