Такие данные публикует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С. Сообщается, что 19 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 136 солнечных пятен.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение

скачки артериального давления

бессонница или повышенная усталость

снижение концентрации и раздражительность

обострение сердечно-сосудистых заболеваний

Советы во время магнитных бурь

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью: