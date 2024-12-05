Анекдот дня: как Сема яблоки на Привозе выбирал

И ведь наверняка кто-то отправится сегодня делать базар – на Привоз, на Новый рынок, да хотя бы и на Киевский!.. В общем, сегодняшняя наши история посвящается вам:

…Сема, ты хотел яблоки? Вот они… Шо значит «не такие»? А какие? Ты ж хотел зеленые. Вот тебе зеленые. Шо значит «не такие»? А какие? Мо–ченые–е-е. Аааа. Ну идем в моченый ряд. Ну смотри, вот тебе моченые. Дама! У вас яблоки вкусные или как «для продать»? Я поняла, шо надо пробовать. Давайте попробую. Ну так… На два с плюсом. Сема, пробуй. Ну и шо? Недоквашеные? Спасибо, дамочка. Пошли, Сема, дальше. Вот еще одна бочка. Шо-то они какие-то кривоватые… Дама, а шо это у вас яблоки… некондиция шо ли? Шо значит «зато вкусные»… А цена как за красивые. Конечно, надо пробовать. Давайте. Шо-то вы маленький кусочек режете, чтобы покупатель сразу не отравился, а успел отойти от прилавка шо ли? Ну…такое… Сема, пробуй. А я сказала «пробуй». Ты хотел этих яблок – пробуй. Шо я зря с тобой пошла шо ли. Пробуй. Ну и как? Никак. Понято. Пошли дальше. Дамочка, а почем ваше яблоко? Шо значит «как у всех». Как у всех мИня не устраивает. МИне надо, как лучше. Конечно, надо пробовать. Давайте. Шо вИ мИне режете как для бегемота. Сема, пробуй. Вкусные? Берем? Сколько тИбе взять? Как нисколько? Ты уже наелся? Вот видишь, какой у нас сегодня хороший базар. И напробовались, и наговорились, и подышали воздухом… Шо тебе больше понравилось? Пробовать! Кто бы сомневался!

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