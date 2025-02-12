И сегодня у нас не короткие анекдоты и не мемы в картинках, а самая настоящая одесская история от талантливой одесситки Марины Гарник. Давайте-ка подслушаем немного разговор двух закадычных приятелей и узнаем, между прочим, что самое главное в жизни человека:

– Ой! Михаил Аркадиевич, я вас давно не видел, вИ как новогодняя ёлка.

– Моня, ваши комплемЭнты всегда мИня сбивают наповал.

– Неожиданно. Почему?

– Потому что я уже не знаю как к ним относиться.

– Относитесь с юмором.

– Здрасте. Ну и де тут юмор? Де? «Новогодняя ёлка»– это об чём рЭчь? Ёлки бывают разные, тем более новогодние. Та ёлочка, которую ставят в декабре радует глаз, а та, которую выносят в феврале…не радует. Вот я какая ёлка в вашем понимании ситуации?

– ВИ Михаил Аркадиевич, дорогой мой, вИ в моём понимании ёлка вечно-зе-лё-ная. Это ж про вас пел Утесов «ведь ты моряк Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа ни-ка-да».

– Моня, я конечно, извиняюсь, но вИ ведь тоже… вроде как Михаил?

– Та… Де то… Вроде как и да, но всё равно… Моня. Не заработал я на «Михаил» да ещё и с отчеством. Вот вИ – учитель! А я так…

– Ну… учитель. Учитель мало зарабатывает…

– По деньгам может и недостаточно, а авторитет! Выше крыши! Вот вас кто-нибудь без отчества называет?

– Конечно. Дома. Моя Софа. Так нежно–ласково… «Монечкааа»…

– Ой, и мИня Цилечка так зовёт… «Монечкааа».

– О! А это самое важное. Самое главное в жизни человека, как его называют дома.

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