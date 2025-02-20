Без света и интернета

Первый блекаут накрыл Одессу 15 ноября 2022 года, тогда в результате одновременных ракетных ударов по высоковольтным линиям электропередач единая украинская энергосистема разделилась на несколько отдельных участков. Произошло это так быстро, что даже диспетчеры НЭК «Укрэнерго» не успели вовремя отреагировать – поэтому сработала автоматика.

Одесса и Одесская область оказались отделенными от общей энергосистемы. Глобальная авария стала серьезным испытанием для одесситов. И, вместе с тем, – научила выживать в экстремальных условиях.

После нескольких попыток энергетикам все же удалось восстановить электроснабжение в Одессе и области.

В то же время, электричество потребителям стремились вернуть и в других регионах страны. К тому же, началось похолодание в северных областях. Нагрузка на сети там значительно возросла.

Поэтому ночью 16 ноября «Укрэнерго» ввело антиаварийные отключения. И в энергокомпании «ДТЭК Одесские электросети» часто не могли с уверенностью сказать, где, когда и на какой срок будет отключен тот или иной район города.

Большая часть одесситов снова осталась без света.

От электропитания по требованию диспетчеров «Укрэнерго» было отключено около 70% потребителей. 30% клиентов, которым электричество продолжало поступать, питались от линий, через которые осуществлялось электроснабжение военных и важных социальных объектов – больниц, насосных станций водоканала, мощностей теплогенерирующих компаний…

Тогда во тьму погрузилась, практически, вся Одесса. Погасло уличное освещение, перестали работать светофоры, прекратил движение электротранспорт. Одесситы передвигались по темному городу, освещая дорогу фонариками.

Не работали лифты. На верхние этажи высоток не подкачивали воду – и у бюветов выстраивались длинные очереди. Нередки были перебои связи и интернета.

Генераторы, «пункты несокрушимости» и оптоволокно

Ученики и студенты перешли «на дистанционку». В городе открывались «пункты несокрушимости». Там можно было зарядить гаджеты, поработать, прослушать урок, выпить горячего чая. Как правило, эти пункты редко пустовали.

Постоянно жить без электричества современному человеку почти невозможно. Поэтому одесситам, чтобы пережить блэкаут, необходимо было искать способы решения этой ситуации.

Единственным реальным выходом стало применение альтернативных источников энергии – бензиновых и дизельных электрогенераторов. Ими начали пользоваться телекоммуникационные компании, магазины, рестораны, офисы, банки – именно там могли работать банкоматы. Массово покупать генераторы стали одесситы, которые могли себе позволить эту недешевую технику и регулярные закупки топлива. А чтобы получить доступ к интернету, пользователи подключались к оптоволоконной линии связи.

С 19 ноября Одесса вернулась к отключению света по графику. Свет выключали надолго. Электричества в квартирах могло не быть по шесть часов – если не больше. Случалось, что свет не включали двое суток – и измученные жители перекрывали дороги.

Электричество во всех домах Одессы и области появилось вечером 31 декабря – и это был едва ли не лучший новогодний подарок для всех одесситов.

Но праздники закончились. И 10 января 2023 года плановые отключения электроэнергии были возобновлены снова.

Мартовская атака, летние отключения, ноябрьский рецидив

В дальнейшем Одесса – портовый город, важный логистический узел – регулярно оказывалась под ударами россиян. Вопрос безопасности, по сути, главного порта Украины до сих пор остается актуальным. Кардинальных изменений в защите города от террора оккупантов на сегодня нет.

На протяжении трех лет российской агрессии в результате вражеских атак в Одесской области повреждались объекты энергетики, линии электропередач, до восстановления энергоструктуры часть одесситов оставалась без электроснабжения.

Самой масштабной с начала полномасштабного вторжения стала атака РФ по энергосистеме Украины 22 марта 2024 года. Тогда энергокомпания ДТЭК потеряла более половины объектов генерации. Пять ТЭС были вынуждены приостановить свою работу. Для восстановления энергообъектов понадобились месяцы.

Одним из последствий этого удара стал дефицит электроэнергии в летние месяцы. Что и почувствовали на себе одесситы летом – на пике аномальной жары. Кроме того, причиной летних отключений стали плановые ремонты атомных электростанций. А импорт электроэнергии не удовлетворял потребностей энергопотребления Украины.

Очередной блекаут накрыл Одесскую область 17 ноября 2024 года – после дроновой и ракетной атаки РФ. Из-за потери энергоснабжения перестали работать все крупные котельные города. Прекратили подавать воду насосные станции «Инфоксводоканала». Остановился электротранспорт. К счастью, через два дня свет, тепло, воду удалось вернуть в жилье одесситов.

Можно ли укрепить «слабое звено»?

Сегодня же после «прилета» вражеского дрона городские власти обещают восстановить электроснабжение для критической инфраструктуры до конца дня. Далее начнут запускать котельные. Этот процесс будет продолжаться, примерно, сутки.

Сейчас, отмечают эксперты, Одесская область – самое слабое звено в украинской энергосети. Энергосистема региона страдает от российских обстрелов больше других из-за отсутствия собственных источников генерации электроэнергии и некоторой изолированности от европейской энергосистемы. Поэтому в случае очередной российской атаки и сильных морозов отключения электричества здесь могут продлиться дольше, чем в других областях. Причины – значительные повреждения энергетической инфраструктуры и ограничения передачи электроэнергии в направлении юга страны.

Сегодня Путин стремится использовать зимние холода как оружие против Украины. Цель ударов по украинской энергосистеме – сделать жизнь людей невыносимой, лишив их электричества и воды. Такую же тактику Россия уже использовала во время интервенции в Сирии: «наказывать жителей, чтобы сломить волю народа, и заставить его сдаться».

Что ж – заряжаем павербанки и восстанавливаем «законсервированные» пока что «пункты несокрушимости».