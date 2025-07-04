И сегодня мы снова в гостях у одной одесской семьи. А, как известно, у каждой одесской семьи – свои рецепты. Что делать, если капуста – не шуршащая, а зелёная и с налётом интеллигентности? Одесская мама точно знает ответ!

– Мама…

– Лара, шо такооооееее? Кто обидел рЭбенка?

– Ваш Левочка… Принес капусту.

– О! Капуста! Это ж деньги! МЭлочь или шуршащая?

– Мама, оставьте ваши шутки с Привоза. Седьмой ряд, седьмое место. Капуста– это капуста. Как и картошка и моркошка.

– А шо тИбе в капусте не нравится? Тама, между прочим, иногда дитёв находЮт.

– В этой капусте никого не найдешь, тока гембель.

– Это почему это?

– Потому что она брокколи!

– О! Так она не простая капусточка, она с лёгким налётом интеллигентности.

– Ну и шо мИне с этим налетом делать?

– Как шо? Жарить конечно.

– Ну и шо это будет за… Народное творчество?

– Это будет блюдо… Ужин… Композитора Ботичелли!

– Ботичелли – художник.

– Ойц. Зато как звучит!

– Ну и как его сварганить?

– Кра-си-во! Разбери на соцветия. Отвари пять минут в подсоленной воде. Обжарь на подсолнечном масле и залей яично-молочной смесью. Зелень. Твёрдый сыр на тёрочку. Накрой крышкой и на медленный огонь. На 10 минут. И бокал бЭлого вина!

– У мИня нету бЭлого вина.

– Как! Лара! Ты шо! У приличной женщины всегда в загашнике должен быть бокал бЭлого вина.

– У мИня тока Гришина самогонка есть. И то, та шо на растирку.

– Лара, запиши сИбе на лбу, запиши и не стирай. У интеллигентной женщины из приличной и порядочной семьи по фамилии Гольдберг ВСЕГДА есть в заначке!

– Шо есть?

– А всё шо надо то и есть.

– Так… А шо надо?

– А шо есть, то и надо. Есть самогонка, значит Ботичелли пьет самогонку с брокколи.

– Мама, я извиняюсь, а почему Ботичелли?

– А потому что он Сандро!

– И?

– А Сандро – это уже что-то из Грузии.

– И?

– А какой грузин не пьёт вино?

– Мама, но в этом блюде нет мяса. А какой грузин ужинает с вином без мяса?

– Какой, какой… какой? Итальянский. Лара, иди в баню… Жарить капусту. Левочке привет.

– А вы придёте? На ужин…

– На капусту? БЭз вина?

– А вы шо, за нами не соскучились?

– Лара, не начинай… Я жду в гости… Кого я жду? Кто-то точно прийдёт. У меня же есть бокал бЭлого вина.

– Может я к вам в гости… На бокал?

– Здрасте! Ты замужняя женщина. Сиди дома. Я тебе потом всё расскажу.

Марина ГАРНИК

Хотите больше? Вам таки сюда: