Анекдот дня: про тетю Феню с Привоза

А чтоб этот день начинался бодро и позитивно, вот вам даже не анекдот, а целая одесская история с нашего одесского Привоза:

Раннее утро, Одесса, Привоз… Уже начинают выкладывать вкусности, уже не дремлет тетя Феня – ей таки весь день работать театром Торговли и Юмора за всю Одессу.

Тете Фене привезли рыбу.

– Шо ты мине привез? Это что, бички? Это воши! Это жеж продавать надо с лупой! Гиде я возьму тибе в Одессе столько умалишенных, которые этих карапузов купят? Ладно, оставляй, скажу, что это семечки в мире риб…

В другие ряды привезли баранину, тетя Феня спешит помочь.

– Скажи мне, как человек, только правду. Сколько внуков у этого барана? В его деревне он был почтенный баран, когда ты его уговорил на путешествие в один конец?

– Перестаньте трепаться, тетя Феня, и не делайте мне тут такое мнение. Мой баран, щоб вы знали, такой свежий, что я бы женился на нем, если б мне религия позволяла, – сказал чернявый улыбчивый Моня, который никогда не был замечен в набожности или, не дай Бог, в моральных принципах.

– А какая еще тут у тебя религия? Тю, последователи преподобного Муна? Они баранов берегут всю жизнь, и только самых древних и почтенных на Привоз доставляют?

– Да я святой почти! Я вчера санитарный контроль прошел!

– Конечно, все знаю. Вчера все из санконтроля до утра в сауне мочили голый зад ихнего начальника, но только на утро ты прошел санконтроль. Это испытание, я тебе скажу! И делаешь невинность на лице, как Сарочка после пятого ребенка!

Уже солнце поднимается выше, уже пора «вручать рибку голодающим за сходный куш», как говорит тетя Феня. «Да я ее дару!» – обижается тетушка, если вдруг кто придумает ломать цену.

– Милочка, вот у вас есть муж? Шо, нет? Пробуют и не берут? Я понимаю, все как у меня – пробуют, смотрят, не берут. А попробуйте кормить. Но тут жеж как раз для вас тюлечка есть, пожарьте ее любому, любой и женится!

– Ви берете этих карпов, или я уже забыла за вас навсегда? Вот и отправляйтесь, да-да, вот ви…. Шо, передумали? И снова здравствуйте!

С понтом под зонтом между прилавков двигается господин, он явно стремится к тете Фениным рибкам.

– Скажите, а у вас есть ли документы на эту рибу?

– Конечно, есть! Могу показать свидетельство о смерти. Она ж мне вся, как родная!

– Мадамочка, та разве можно жеж так долго думать за покупку еды? Ведь ви красотка каких не видно, ви не смотрите в зеркало, а то ослепнете! Шо, ви следите за фигурой? За вашей фигурой давно следит вся Дерибасовская, а ви все летаете в облаках. Щоб вас привести в форму, нужно еще кушать, кушать и кушать! Запомните, во-первых, круглый – это тоже форма, а во-вторых, когда мужчину укачивает, он жеж далеко никуда не уйдет. Поэтому кушайте на здоровье!

Тетя Феня не любит глупых вопросов:

– Хороший вопрос, есть ли в этой рибке кости. Знаете, костей нету только в сметане, это говорю вам я, тетя Феня с Привоза. И я таки права.

У тети Фени есть и свои поклонники:

– Ойц, такой господинчик, и так на меня уставился, шо случилось? Визвать вам МЧС, ведь у вас же чрезвычайная ситуация написана на лице?

– Позвольте вами тихенько повосхищаться, тетя Феня!

– А трогать будете? – смущенно спросила она.

– Шо ви, этож как жеж можно!

– Ну а смысл тогда?

А еще вы можете узнать: