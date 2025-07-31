Разрезанный арбуз

Сегодня у нас – кабачки, которые атакуют, арбузы как способ понять мужчин и неожиданное открытие в мире семечек. Улыбайтесь, не принимайте жизнь слишком серьёзно и не забывайте делиться мемами с друзьями – хорошее настроение заразительно!

Когда соседи начали делиться урожаем…

Мем про кабачки

Вот бы и с мужиками так!..

Арбузы и мужики

А может кто-то хочет начать все с начала?

Как начать все с начала

Мудрый бабушкин совет:

Мудрый бабушкин совет

А ведь оно таки выросло!..

Растения и музыка

А вы тоже думали, что это миска для кошки?

Девайс на все случаи жизни

Еще больше юмора:

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