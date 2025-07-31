Сегодня у нас – кабачки, которые атакуют, арбузы как способ понять мужчин и неожиданное открытие в мире семечек. Улыбайтесь, не принимайте жизнь слишком серьёзно и не забывайте делиться мемами с друзьями – хорошее настроение заразительно!
Когда соседи начали делиться урожаем…
Вот бы и с мужиками так!..
А может кто-то хочет начать все с начала?
Мудрый бабушкин совет:
А ведь оно таки выросло!..
А вы тоже думали, что это миска для кошки?
Еще больше юмора:
- Смысл жизни и мудрость для дурака;
- Медовая «спецоперация» и триллер на тарелке;
- Дом мечты и гастрономические приключения.