И сегодня мы выясним, как правильно «сбрасывать вес» по экспертному кошачьему методу, почему под видом подкинутого щенка вам могут вручить кабачок, как грамотно готовиться к зиме в разгар августовского зноя и что бывает, когда кулинарные таланты выходят из-под контроля!

А начнем, как обычно, с актуального. Наши «карты» могут быть и такими:

По складам так по складам!..

Когда наступил август…

Кто сказал, что три тренировки в день – это тяжело? Смотря что считать снарядом!

Главный признак успешного похудения, который видно невооруженным глазом:

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Сохраняем летние +35°C в избранное до первых морозов:

Тот случай, когда у «простого» кулинарного процесса слишком сложная схема реализации:

Также напомним, что в Одессе за почти 15 млн гривен построят новый бювет с артезианской скважиной.

Набирайтесь сил, не перегревайтесь, берегите себя и заряжайтесь позитивом на весь день! До долгожданных выходных остался всего один шаг, а «Одесская жизнь», как всегда, остаётся с вами на волне хорошего настроения и самых свежих новостей.