Итак, в прошлое воскресенье мы отпраздновали Пасху. Полагаем, у вас этот праздник удался на славу. А знаете ли вы, что Пасха по-одесски – это не просто праздник: это целая наука дипломатии! И сегодня мы узнаем, как еще маленький, но уже истинный одессит выполнял «секретное поручение» своей мамы и, к тому же, узнал для себя много интересного:

– Мама, а смотри, как миня угостила сегодня тетя Сима. Какой-то вкусный кекс и сказала «Христос Воскрес» и поцеловала. Я его съел. Правильно?

– Ой, сына, ну я ж тебе говорила, что это ж праздник Пасха. Так, а теперь возьми в кладовке… Что ж там у нас есть? Возьми штук пять яблок. Отнеси тете Симе, скажи, что мама сказала, что очень вкусные пасочки и что они вкуснее, чем у Екатерины Петровны из второй квартиры. Тока скажи это ей шепотом на ушко.

– Мама, а зачем?

– Не надо лишних вопросов. Из послушных мальчиков вырастают хорошие мужья. Иди, сына, иди. А если кого-нибудь встретишь на пути обязательно на слова «Христос Воскресе» надо ответить «Воистину Воскресе».

– Мама, это что, какой-то тайный шифр?

– Я сказала, шо иди и все…

***

– Мама, я сделал все, как ты велела. Яблоки отдал, про пасочки сказал. На пути встретил тетю Фаю, все ей сказал, как ты велела и она мне дала две пасочки и раскрашенные яйца, а потом встретил тетю Сонечку, и она мне тоже дала пасочки. Мама шо мы с ними будем делать, это мы стока не съездим. Шо надо идти продавать?

– Не, сыночка, это продавать низя ни в коем разе. Тока надо подарить. Так, иди до Аркадия Моисеевича с пасочкой и возьми пару крашенок.

***

– Мама, ты представляешь, шо Аркадий Моисеевич аж прослезился, и сказал, шо очень тронут… И в обмен на наши пасочки дал коробку конфет и бутылку шампанского. Мама, мине так нравится такой обычай. А шо это за традиция?

– Так, сына. Шо я тебе буду рассказывать с ошибками, вот возьми есть у меня детская Библия, вот и читай… А шампанское давай ложь у кладовку.

Марина ГАРНИК

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