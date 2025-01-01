Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему не надо готовить дома рэсторанную еду

Анекдот дня: почему не надо готовить дома рэсторанную еду

Всем привет и с Новым годом! С новым счастьем! И пусть уж в этом-то год точно сбудутся все мечты (особенно одна – самая-самая главная)!
А еще мы уверены: год обязательно будет удачным и счастливым, если начать его с порции доброго юмора по-одесски. И давайте так и сделаем!

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И сегодня мы снова побываем на кухне у нашей знакомой одесситки Лары, которая ух, как постаралась и приготовила на Новый год не простой оливье, а… нетрадиционный?! И какой полезный совет дала ей ее любимая и любящая (да-да, такие тоже бывают в Одессе!) свекровь:

– Ларочка, вот этот салатик – это песня. Шо это за блюдо? Шо? Оливье? Неожиданно. Какой? Нетрадиционный?.. Мама дорогая. Ларочка, а шо это тибя потянуло на всякую фигню. Это шо? Рэсторанный рэцэпт… Де взяла? У шеф-повара. Шо сама ходила на рэсторанную кухню… Ну, я тибе скажу, шо это таки не Оливье. Это «Слезы императрицы». Почему, почему… Потому шо я плачу… Мине тибя так жалко, так жалко. Лара! Деточка… Не надо дома готовить рэсторанную еду. Еда дома должна быть до-маш-ней. Если ты будешь дома готовить, как в рэсторане, то мой Додик никада тибя у рэсторан не поведет. Дома должна быть домашняя, а в рэсторане рэсторанная. И вот это не «Оливье». Вкусно, но не «Оливье». Шо это за яйца? Шо? Перепелиные… Дурдом. А шо куриные не подходят? А шо это за мясо? Индюшатина! Фигня. Нужна нормальная докторская колбаса, без глупостей. Причем резать надо нормальные кусочки. Шо значит, шо Додик так любит? Пусть сам режет. Вот как порежет, так и будет кушать. Лара! Слухай сюдой. Салат у каждой хозяйки разный. Не хуже и не лучше… Просто разный.

Марина ГАРНИК

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