Пасха в Одессе
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И, наверное, можно смело сказать, что сам Бог велел одесситам после освящения пасхальных корзин провести этот большой и светлый праздник на природе и желательно поближе к морю. Что многие с удовольствием и сделали.

Пасха по-одесски: одесситы выбрались на пикники
Пикники в Одессе
Одесса: пикник на Пасху
Одесситы отмечают пасху на природе

За проявлениями «пикниковой эпидемии» понаблюдали (увы, всего лишь понаблюдали!) корреспонденты «Одесской жизни», прогулявшись по побережью Большого Фонтана.

И у нас создалось впечатление, что каждый сантиметр одесских склонов был занят любителями шашлыков и первыми любителями апрельского моря.

Любители апрельского моря в Одессе
Пасха в Одессе
Пасха в Одессе: на Трассе здоровья
Одесситы отмечают Пасху

Ну а тем, кому не довелось попасть сегодня на пикник, сильно огорчаться не стоит: ведь весна наконец-то начала набирать обороты, и подобных сегодняшнему погожих дней будет (надеемся) еще очень много. Ну а пока что ловите виртуальную порцию пасхальных шашлыков:

Пасхальные шашлыки в Одессе
На пикнике в Одессе
Одесситы встречают пасху и весну
Пикники у моря в Одессе

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