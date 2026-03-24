Ключевые моменты:
- Выборы ректора состоятся 8 мая и пройдут в формате тайного голосования.
- В голосовании примут участие преподаватели, сотрудники и студенты.
- На должность претендуют четыре кандидата, включая действующего ректора.
Выборы ректора ОНУ Мечникова: что известно о кандидатах
Министерство образования и науки Украины утвердило список кандидатов на должность ректора Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Выборы назначены на 8 мая. Голосование будет тайным.
На должность претендуют четыре кандидата:
Владимир Ковальчук — доктор физико-математических наук, профессор. Имеет опыт научной работы и управления образовательными учреждениями, в частности возглавлял колледж компьютерных технологий.
Андрей Неугодников — кандидат юридических наук, доцент. Работал в юридической сфере и органах власти, был депутатом Одесского горсовета, сейчас занимает должность заместителя главы Одесской военной администрации.
Вячеслав Труба — действующий ректор университета, доктор юридических наук. Руководит вузом с 2021 года, ранее возглавлял экономико-правовой факультет.
Сергей Якубовский — доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международных экономических отношений. Автор более 180 научных публикаций.
Процедура выборов предусматривает участие разных категорий университетского сообщества. Основную роль играют преподаватели и научные сотрудники, однако студенты и другие работники также имеют право голоса. Результаты голосования определят, кто возглавит один из крупнейших университетов юга Украины в ближайшие годы.
