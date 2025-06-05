По информации Анатолия Кавуна, на приобретение рослых и высоких саженцев сакуры неравнодушные одесситы собрали около 100 тысяч гривен. Эта сумма позволила закупить качественный посадочный материал для создания новой зеленой зоны.

Процессом высадки деревьев занимались специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест». Они обеспечили надлежащее размещение саженцев вдоль проезжей части, что будет способствовать улучшению эстетического вида территории.

Таким образом, благодаря совместным усилиям общественности, мецената и коммунальных служб, в Одессе стало на одну живописную аллею сакур больше. Этот проект является еще одним шагом к озеленению города и созданию комфортных зон отдыха для жителей и гостей.

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