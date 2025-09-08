Ключевые моменты:

Капитан Яшманов служит в 155 отдельной механизированной бригаде с начала полномасштабной войны.

Офицер мобилизовался в феврале 2022 года и на протяжении всего периода выполняет задачи с высоким профессионализмом.

Награду присвоил Главнокомандующий ВСУ за мужество и самоотверженность военного.

Боевой путь и подвиг капитана

Андрей Яшманов родился в Одесской области и после мобилизации в феврале 2022 года сразу встал на защиту Родины. С осени 2024 года он проходит службу в составе механизированного батальона 155 отдельной механизированной бригады, где проявил себя как решительный и ответственный командир. Офицер лично выезжал на огневые позиции, руководил действиями подразделения и принимал взвешенные решения в сложных условиях боя.

Благодаря грамотным действиям капитана Яшманова были уничтожены значительные силы противника и вражеская техника. На протяжении всего периода службы он неоднократно демонстрировал тактические навыки и лидерские качества в боевых условиях, выполняя задачи с честью и высоким профессионализмом.

Самый яркий пример героизма офицер продемонстрировал в августе этого года в Донецкой области. Под интенсивным вражеским огнем он спас двух раненых военных, оказав им первую помощь и лично транспортировав из-под обстрела. Несмотря на смертельную опасность, капитан также организовал эвакуацию тела погибшего бойца, проявив исключительный героизм и преданность боевому братству.

Читайте также: