СБУ сообщила подробности о покушении на Сергея Стерненко

Служба безопасности Украины официально объявила о подозрении женщине, которая 1 мая совершила вооруженное нападение на известного волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко.

По версии следствия, 45-летнюю уроженку Одесской области, которая в последнее время жила в Киеве, завербовали российские спецслужбы. Все началось с поиска «легкого заработка» в интернете — и закончилось реальным покушением на жизнь украинского активиста.

Сначала женщина фотографировала автомобили и передавала информацию «куратору». Позже получила новые указания: изготовить взрывчатку, переехать в квартиру в центре столицы, а далее — наблюдать за Стерненко. Она даже поселилась в одном жилом комплексе с ним.

Кульминацией стало 1 мая. Нападавшая знала, когда и в каком автомобиле активист выходит из дома. И когда тот появился — открыла огонь. Одна из пуль попала Сергею в ногу. К счастью, СБУ действовала молниеносно: злоумышленницу задержали на месте.

У нее изъяли пистолет, телефон с перепиской с российскими спецслужбами, а также компоненты для изготовления взрывчатки. Сейчас продолжается следствие.

Женщине объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство и государственной измене. 2 мая ей избрали меру пресечения — содержание под стражей. Нападавшей грозит до 15 лет лишения свободы.

Нападавшая на Стерненко могла влюбиться в сотрудника ФСБ и проходила курсы стрельбы

Адвокат подозреваемой после судебного заседания сообщил журналистам, что она была завербована ФСБ и признает свою вину.

Приказ убить Стерненко женщина получила от человека, которому полностью доверяла.

По словам адвоката, женщина влюбилась в сотрудника ФСБ, который представлялся ей сотрудником СБУ. Он и предложил подозреваемой ликвидировать Стерненко, мотивируя это тем, что тот сам работает на ФСБ и наводит российские ракеты и дроны на Киев.

Чтобы приобрести навыки обращения с оружием, она проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Но сколько выстрелов сделала, не помнит. По фото, которые есть в открытом доступе, видно, что одна из пуль пробила рукав куртки охранника, еще одна попала в автомобиль. Третьей был ранен Сергей в ногу. Пуля прошла навылет.

Сергей Стерненко объяснил, откуда у него дорогой автомобиль и охрана

«После убийства Ганула, мы понимали, что россияне могут попытаться убить и меня. Поэтому принимали комплекс мер безопасности. С этой целью арендовали бронированное авто», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, эта машина спасла жизнь водителя — пуля не пробила его дверь. Но в машине были пробиты два колеса.

«Мои доходы позволили бы и купить такой автомобиль, — пишет Стерненко, — Но большую часть заработка я отдаю на армию и сам оплачиваю себе охрану».

Волонтер рассказал, что в тот день охрана была смешанной — первым шел частный охранник, потом он сам, а третьим — сотрудник подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. Он и нейтрализовал нападавшую.

Водитель на автомобиле отвез Сергея Стерненко в больницу.