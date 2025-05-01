О покушении сначала сообщил сам активист в своем телеграм-канале, после чего информацию подтвердили в СБУ.

В сообщении Службы безопасности говорится, что ее сотрудники предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко:

“Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте”.

Телеграм-канал «Одеського Життя» публікує фотографію жінки, затриманої співробітниками СБУ за підозрою в нападі.

О состоянии здоровья раненого Сергея Стерненко пока информации нет. Но он поблагодарил сотрудников службы безопасности Украины за то, что они спасли ему жизнь.

“Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасти мне жизнь”, — написал он в своем телеграм-канале.

Это не первая попытка покушения на жизнь активиста. В 2018 году на него в Одессе напали двое мужчин. Одного из них Сергей Стерненко ранил, второго задержал. Раненый вскоре скончался.

Раніше, 14 травня 2025 року, в Одесі було вбито громадського діяча та активіста Дем’яна Ганула.