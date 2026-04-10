Ключевые моменты:

Ночью РФ атаковала Одесскую область дронами.

На объекте инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар.

Спасатели показали, как ликвидировали возгорание.

Напомним, в ночь на пятницу, 10 апреля 2026 года, Росси в очередной раз атаковала Одессу и область ударными дронами.

По данным ОВА, агрессор целил в энергетическую и портовую инфраструктуру. В результате атаки ряд потребителей остались без света. Также дроны повредили пустые резервуары и оборудование одного из портов на Одесчине.

По данным областного управления ГСЧС, возгорание произошло на объекте критической инфраструктуры. Огонь удалось оперативно потушить.

К счастью, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

К ликвидации последствий привлекались 20 единиц техники и 82 спасателя.

Как сообщалось, ранее российские беспилотники ударили по югу Одесщины, вызвав пожары на территории портовой инфраструктуры и складов. Спасателям удалось быстро локализовать все возгорания – тогда также обошлось без жертв.