Под завалами дома, разрушенного дроном 6 апреля, оказались двухлетняя Каролина и её мама.

Благодаря мгновенной реакции одесских пожарных, женщину и ребенка удалось спасти.

Спустя несколько дней после трагедии спасатели навестили семью.

Как одесские пожарные спасали Каролину и ее маму

Ночью 6 апреля в результате попадания беспилотника жилой дом превратился в руины, заблокировав внутри людей. Главная сложность заключалась в том, что под многотонными конструкциями находилась беременная женщина и маленькая девочка.

Сотрудники ГСЧС Одессы буквально вручную разбирали обломки, чтобы добраться до пострадавших.

«Каждая секунда была решающей», — вспоминают участники операции.

Малышку и женщину удалось спасти, и сегодня они уже в безопасности. Чтобы поддержать маленькую Каролину, её «ангелы-хранители» устроили сюрприз: принесли игрушки и сладости, отметив, что видеть счастливую улыбку ребенка после такого ужаса — это высшая награда за их труд.

Эта история стала символом надежды для всей Одессы, напоминая о том, что даже после самых темных ночей наступает утро, а жизнь всегда побеждает разрушение.

Напомним, в результате ночного обстрела 6 апреля, в Одессе погибли три человека: 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, а также женщина 53 лет. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 13 госпитализированы.

