Одесские депутаты не поддержали идею назвать улицу в честь умершего краеведа

Депутаты Одесского городского совета не поддержали предложение своего коллеги – депутата Виталия Саутенкова присвоить одной из улиц города имя скончавшегося в марте этого года известного одесского историка и краеведа Почетного гражданина Одессы Олега Губаря.

Так, в ходе сессии горсовета, состоявшейся 28 апреля, за предложение, поступившее от Саутенкова, проголосовали только 23 депутата.

Саутенков напомнил, что в прошлом году были внесены изменения в Положение об установлении, содержании и демонтаже мемориальных табличек, и в итоге называть улицы в честь умерших людей можно лишь спустя 10 лет после их кончины. Но для Олега Губаря депутат просил сделать исключение и разрешить назвать его именем одну из одесских улиц уже сейчас.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов поручил разобраться с установленными сроками с учетом позиции топонимической комиссии и пересмотреть данную норму.

Ранее депутат Одесского горсовета Виталий Саутенков подал депутатское обращение на имя городского головы с просьбой присвоить имя Олега Губаря улице или скверу Одессы.

Как сообщала «Одесская жизнь», 19 марта в Одессе на 68-м году жизни умер автор ряда книг об истории города, краевед, прозаик Олег Губарь. Он скончался в больнице, где лечился от последствий коронавируса.

Олег Губарь входил в историко-топонимическую комиссию Одесского горсовета. В августе 2014 года он получил звание «Почетный гражданин Одессы» за «непрерывную работу по сохранению культурного наследия Одессы, его весомый личный вклад в познании исторического прошлого нашего города, его развития, культуры и литературы, а также большие заслуги в общественной жизни города».

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Фото: Культурометр