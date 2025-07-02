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В Одессе защитникам Украины установили нулевую ставку единого налога: решение вступит в силу с 2026 года,

Льгота предоставляется: мобилизованным, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны.

Нулевая ставка действует: на весь период службы и до месяца после демобилизации.

Одесский городской вводит нулевую ставку единого налога для физических лиц-предпринимателей I и II групп, которые относятся к категориям защитников Украины.

Решение принято сегодня, 2 июля, на сессии горсовета. А вступит в силу нововведение с 1 января 2026 года.

Налоговая льгота распространяется на мобилизованных, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и ветеранов. Нулевая ставка будет действовать на весь период службы и завершится в первый день месяца после демобилизации или отмены военного положения.

“Введение нулевой ставки направлено на долгосрочную поддержку ветеранского предпринимательства, обеспечение стабильного дохода и достойного возвращения к гражданской жизни”, — отметили в горсовете.

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Для других категорий плательщиков сохраняются действующие ставки:

I группа — 10% прожиточного минимума

II группа — 10% минимальной зарплаты

Для лиц с инвалидностью, торгующих на рынках — 2% прожиточного минимума

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