Сегодня именины у Михаилов

Сегодня, 29 апреля, по православному календарю день ангела у Михаилов.

Михаил — очень популярное мужское имя с разными вариантами произношения. Так, например, в Англии говорят Майкл, в арабских странах — Микаил, в Германии — Михель, в Испании — Мигель, во Франции — Мишель. У имени древнееврейские корни и переводится оно буквально «кто как Бог».

Считается, что у Михаилов логический склад ума. Они быстро ориентируются в незнакомой обстановке, легко заводят знакомства, но при этом очень восприимчивы к критике. Из Михаилов получаются хорошие руководители самого высокого уровня. Свободное время любят проводить на природе, на даче, садовом участке.

Если в вашем окружении есть Михаилы, не забудьте их поздравить.