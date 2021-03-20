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В Одессе предлагают назвать улицу именем краеведа Олега Губаря

В Одессе предлагают назвать улицу именем краеведа Олега Губаря

В Одессе может появиться улица или сквер, названные в честь скончавшегося накануне известного одесского историка и краеведа, Олега Губаря.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Виталий Саутенков.

«Я подал депутатское обращение на имя городского головы Одессы Геннадия Труханова с просьбой присвоить имя Великого одессита Олега Губаря улице или скверу Одессы. Одессы, которую досконально знал, любил, воспевал, защищал Олег Иосифович. Это наш долг», – написал в Facebook депутат.

По мнению Саутенкова, в ближайшее время историко-топонимическая комиссия должна на внеочередном совещании рассмотреть варианты и выбрать улицу или сквер в центре Одессы, наиболее подходящую для увековечивания имени Олега Губаря.

«Да, память об Олеге Иосифовиче будет жить в наших сердцах, в книгах, которые он написал с любовью и уважением к славным деяниям наших предков. Но я надеюсь, что мы сможем достойно увековечить его имя и на карте города», – добавил депутат.

Сегодня я подал депутатское обращение на имя городского головы Одессы Геннадия Труханова с просьбой присвоить имя…

Опубликовано Виталием Саутёнковым Пятница, 19 марта 2021 г.

 

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе на 68-м году жизни умер автор ряда книг об истории города, краевед, прозаик Олег Губарь. Он скончался в больнице, где лечился от последствий коронавируса.

Прощание с Олегом Губарем состоится в воскресенье, 21 марта, в 11:00 в Преображенском парке, у Мемориала первым одесситам. Там же пройдет отпевание. Историка похоронят на 3-м Еврейском кладбище.

Олег Губарь входил в историко-топонимическую комиссию Одесского горсовета. В августе 2014 года он получил звание «Почетный гражданин Одессы» за «непрерывную работу по сохранению культурного наследия Одессы, его весомый личный вклад в познании исторического прошлого нашего города, его развития, культуры и литературы, а также большие заслуги в общественной жизни города».

Фото: Культурометр

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