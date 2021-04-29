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Этот день в истории: освобождение концлагеря Дахау

Этот день в истории: освобождение концлагеря Дахау

В 1945 году 29 апреля американские солдаты освободили известный своими жестокими медицинскими экспериментами концлагерь Дахау.

Концлагерь Дахау появился в 1933 году неподалеку от Мюнхена на месте завода по изготовлению боеприпасов. Именно в этом лагере разработали систему пыток, которую позже переняли в других лагерях.

До начала Второй мировой войны здесь содержались противники нацистского режима, а также душевнобольные, проститутки, наркоманы и др. Узников использовали в качестве бесплатной рабочей силы на окрестных промышленных предприятиях, в том числе на производствах концерна «ИГ Фарбениндустри».

Дахау известен как один из самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключёнными. Тут изучали возможности управления поведением человека, воздействие низкого давления и холода на организм, ставили эксперименты по заражению туберкулёзом, малярией и пр. Многие из подопытных погибли в страшных муках или остались инвалидами.

Во время освобождения лагеря американские солдаты убили несколько сотен охранников, офицеров СС. На тот момент в Дахау находилось около 30 тыс. пленников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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