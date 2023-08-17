Одесская волонтер требует отменить ремонт здания суда за безумные деньги

Директор одесского БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова предупреждает местные власти, что выйдет на одиночный пикет, если не будет отменен миллионный тендер на ремонт здания Киевского районного суда Одессы.

Об этом она написала на своей facebook-странице.

Она сообщила, что пока «монстры» собирали на турникеты, тендер по ремонту здания Киевского районного суда по ул. Варненский не был отменен. Срок подачи заявок на участие в тендере истек. Следовательно, должен быть определен победитель и начнется ремонт суда на сумму 110 миллионов гривен.

Как отметила волонтер, ремонт этого здания был 4 года назад.

Официально заявляю, что если тендер на ремонт этого бесового суда не будет отменен, я выйду на одиночный пикет на Думскую площадь. И буду стоять там каждый день с плакатом. И выходить буду туда каждый день, даже если меня будут забирать по вечерам в кутузку. Потому что выходить на пикеты массово «не ко времени» и нельзя. А воровать все, что вам дают, по существу, иностранные государства, которые нас поддерживают (пока) я так понимаю можно, —

гневно выразилась Екатерина Ножевникова.

Кроме того, она прошлась по закупкам, которые осуществлялись или планируют осуществить в ближайшее время.

Неделю назад, министр цифры Михаил Федоров вместе с фондом «Вернись живым» объявил сбор на 235 млн грн на очень нужные FPV-дроны.

По словам волонтера, люди в комментариях возмутились, что министр открывает сбор средств с рядовых граждан, «а не пойдет просить в соседние министерства о перераспределении средств».

Я долго думала как воспринимать это, но решила – пусть будут хоть таким образом FPV-дроны и даже защищала в комментариях эту историю. Ведь 10 тысяч FPV-дронов – это очень круто, –

делится глава благотворительного фонда.

Также три недели назад руководитель ГУР Кирилл Буданов объявил сбор на 125 млн грн на морские дроны.

И реакция общества была неоднозначна. Люди снова возмущались, но все равно средства пересылали, потому что понимали, что у войск нет времени ждать. А параллельно этим процессам, в Одессе, собрались ремонтировать суд именно на такую ​​сумму, как требовалась главе разведки, —

сообщает волонтер.

Тендеры на сумасшедшие деньги проходят во многих областях Украины. И казалось бы, именно сейчас все должны аккумулироваться для помощи военным и делать все для приближения победы. Но у нас продолжают строить стадионы, прокладывать дороги, закупать лампочки. И все это за средства государственного бюджета, которые могли быть направлены на помощь войску и волонтерам.

Екатерина Ножевникова выбрала несколько самых дерзких тендеров, которые закрыли бы сразу несколько огромных собраний:

в Закарпатье строят 9 км дороги к курорту на сумму, которой хватило бы министру цифры и не на 10 тысяч дронов, а на 30 тысяч FPV-дронов – тендер на 600 млн грн;

в Киеве решили купить лампочки на 280 млн грн (напоминаю у нас прошлая зима была один сплошной блекаут);

в нашем «родном» Хлебодарском Одесской области реконструируют стадион за 7 млн ​​грн;

ГСЧС Киева готовит некую проектную документацию за 28 млн грн;

в Киеве срочно требуется центр автоматической регистрации нарушений за 144 млн грн;

в городе Каменка-Бугская (Львовская область) строят стадион за 117 млн грн.

А в это время тысячи украинских бойцов гибнут на линии огня, десятки тысяч не могут быть вовремя эвакуированы, потому что не хватает машин и, в лучшем случае, становятся инвалидами, а в некоторых случаях даже умирают, написала волонтер.

Остановите это, пока не взорвалось. Потому что общество уже на грани. А все, что вы сейчас делаете – это просто за пределами понимания и приговор государству, –

подытожила директора благотворительного фонда Екатерина Ножевникова.

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Фото из facebook-страницы Екатерины Ножевниковой.