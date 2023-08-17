Одеська волонтерка вимагає скасувати ремонт будівлі суду за шалені гроші

Директорка одеського БФ “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова попередила місцеву владу, що вийде на одиночний пікет, якщо не буде скасовано мільйонний тендер на ремонт будівлі Київського районного суду Одеси.

Про це вона написала на своїй facebook-сторінці.

Вона повідомила, що поки “монстри” збирали на турнікети, тендер по ремонту будівлі Київського районного суду на вул. Варненській не був скасований. Термін подання заявок на участь у тендері скінчився. А отже має бути визначений переможець і почнеться ремонт суду на суму 110 мільйонів гривень.

Як зауважила волонтерка, ремонт цієї будівлі був 4 роки тому.

Офіційно заявляю, що якщо тендер на ремонт цього бісового суду не буде скасовано, я вийду на одиночний пікет на Думську площу. І буду стояти там кожного дня з плакатом. І виходити буду туди кожного дня, навіть якщо мене будуть забирати по вечорах в “кутузку”. Бо виходити на пікети масово “не на часі” і не можна. А красти все, що вам дають по суті іноземні держави, які нас підтримують (поки що) я так розумію можна, –

гнівно висловилася Катерина Ножевнікова.

Окрім того, вона пройшлася по закупівлях, які здійснювалися або планують здійснити найближчим часом.

Тиждень тому, міністр цифри Михайло Федоров разом з фондом “Повернись живим” оголосив збір на 235 млн грн на дуже потрібні FPV-дрони.

За словами волонтерки, люди в коментарях обурилися, що міністр відкриває збір коштів з пересічних громадян, “а не піде просити в сусідні міністерства про перерозподіл коштів”.

Я довго думала як сприймати це, але вирішила – нехай будуть хоч таким чином FPV-дрони й навіть захищала в коментарях цю історію. Адже 10 тисяч FPV-дронів – це дуже круто, –

ділиться очільниця благодійного фонду.

Також три тижні тому керівник ГУР Кирило Буданов оголосив також збір на 125 млн грн на морські дрони.

І реакція суспільства була неоднозначною. Люди знову обурювалися, але все одно кошти пересилали, бо розуміли, що у війська немає часу чекати. А паралельно цим процесам, в Одесі, зібралися ремонтувати суд саме на таку суму, як була потрібна голові розвідки, –

повідомляє волонтерка.

Тендери на шалені гроші проходять в багатьох областях України. І здавалося б, що саме зараз усі мають акумулюватися для допомоги військовим і робити все задля наближення перемоги. Але у нас продовжують будувати стадіони, прокладати дороги, закуповувати лампочки. І все це за кошти державного бюджету, які могли б бути спрямовані на допомогу війську й волонтерам.

Катерина Ножевнікова обрала кілька найзухваліших тендерів, які закрили б одразу кілька величезних зборів:

у Закарпатті будують 9 км дороги до курорту на суму, якої вистачило б міністру цифри й не на 10 тисяч дронів, а на 30 тисяч FPV-дронів – тендер на 600 млн грн;

у Києві вирішили купити лампочки на 280 млн грн (нагадую в нас минула зима була один суцільний блекаут);

у нашому «рідному» Хлібодарському Одеської області, реконструюють стадіон за 7 млн грн;

ДСНС Києва готує якусь проєктну документацію за 28 млн грн;

у Києві терміново потрібен центр автоматичної реєстрації порушень за 144 млн грн;

у місті Кам’янка-Бузька (Львівська область) будують стадіон за 117 млн грн.

А в цей час тисячі українських бійців гинуть на лінії вогню, десятки тисяч не можуть бути вчасно евакуйовані, бо не вистачає машин і, в кращому випадку, вони стають інвалідами, а в деяких випадках навіть помирають, написала волонтерка.

Зупиніть це, поки ще не вибухнуло. Бо суспільство вже на межі. А все, що ви зараз робите – це просто за межами розуміння і вирок державі, –

підсумувала директора благодійного фонду Катерина Ножевнікова.

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Фото з facebook-сторінки Катерини Ножевнікової.