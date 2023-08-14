Новости Одессы и Одесской области

Улицы Одессы будут называть в честь погибших одесситов: по каким критериям будут выбирать героев

Улицы Одессы будут называть в честь погибших одесситов: по каким критериям будут выбирать героев

Член историко-топонимической комиссии Одессы Александр Бабич рассказал, по каким критериям будут присваиваться имена улицам и площадям Одессы в честь погибших на войне одесситов.

Бабич рассказал, что на каждое заседание историко-топонимической комиссии поступает 5-10 заявлений от командиров, собратьев или родственников погибших о переименовании улицы именно в его честь.

На сегодняшний день у нас уже более тысячи погибших одесситов. Еще есть те, кто пропал без вести и находятся в плену. У нас в городе всего 2130 улиц, площадей и переулков. Мы их можем переименовать в несколько заседаний комиссии. Но если сейчас мы назовем в чью-то честь, а завтра мы кому-то откажем и возникнут вопросы: почему этому да, а этому нет, —

рассуждает Александр Бабич.

Также член топонимической комиссии считает, что к концу войны, до победы еще будет много времени и многие погибшие.

Бабич уверен, что герои и подвиги будут еще более мощными и значимыми для нас, для наших детей.

Нам нужно будет оценивать — чей подвиг больше и важнее, и именно его нам нужно помнить. Кто это будет делать, каким образом, честно, я бы не хотел брать на себя ответственность и решать кто больше герой кто меньше, —

заявил историк.

Но, по его словам, пока еще критериев два – Герой Украины или полный кавалер ордена «За мужество». Именно с этими категориями собирается работать историко-топонимическая комиссия и почтить память военных погибших в этой войне.

Сбор информации и потенциальных улиц для переименования уже начался.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить