Улицы Одессы будут называть в честь погибших одесситов: по каким критериям будут выбирать героев

Член историко-топонимической комиссии Одессы Александр Бабич рассказал, по каким критериям будут присваиваться имена улицам и площадям Одессы в честь погибших на войне одесситов.

Бабич рассказал, что на каждое заседание историко-топонимической комиссии поступает 5-10 заявлений от командиров, собратьев или родственников погибших о переименовании улицы именно в его честь.

На сегодняшний день у нас уже более тысячи погибших одесситов. Еще есть те, кто пропал без вести и находятся в плену. У нас в городе всего 2130 улиц, площадей и переулков. Мы их можем переименовать в несколько заседаний комиссии. Но если сейчас мы назовем в чью-то честь, а завтра мы кому-то откажем и возникнут вопросы: почему этому да, а этому нет, —

рассуждает Александр Бабич.

Также член топонимической комиссии считает, что к концу войны, до победы еще будет много времени и многие погибшие.

Бабич уверен, что герои и подвиги будут еще более мощными и значимыми для нас, для наших детей.

Нам нужно будет оценивать — чей подвиг больше и важнее, и именно его нам нужно помнить. Кто это будет делать, каким образом, честно, я бы не хотел брать на себя ответственность и решать кто больше герой кто меньше, —

заявил историк.

Но, по его словам, пока еще критериев два – Герой Украины или полный кавалер ордена «За мужество». Именно с этими категориями собирается работать историко-топонимическая комиссия и почтить память военных погибших в этой войне.

Сбор информации и потенциальных улиц для переименования уже начался.

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